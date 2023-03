Face à la recrudescence des cambriolages, les bons gestes à adopter

C’est l’occasion aussi de rappeler qu’il ne faut pas laisser les clés sous les pots de fleurs ou sous le paillasson. "Ça fait une bosse, ça se voit et c'est trop accessible", poursuit Nicolas Tixador. Et de répondre à quelques questions. "La journée, il vaut mieux laisser les volets ouverts. Ça n'empêche pas que quelqu'un rentre, de les fermer", affirme le chef. Il faut donc garder les volets ouverts pour donner l'impression que la maison est occupée. "C'est vrai que moi, j'avais tendance à les fermer parce que je me suis dit que si je les fermais, j'étais plus à l'abri et que les cambrioleurs éviteraient de rentrer et puis finalement, non", sourit une habitante.