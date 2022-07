Face au feu : Mylène Doreau, la maire courage de Guillos

La journée s'achève comme elle a commencé et comme débute la suivante dans l'odeur de brûlé et les problèmes à résoudre. La petite équipe de la mairie a obtenu le ramassage des ordures. Il était temps. Elle doit maintenant nourrir et abreuver les animaux disséminés dans le village et signalés par des maîtres inquiets.