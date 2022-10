Falaises d'Étretat : les chutes mortelles se multiplient

Dans certaines communes du littoral, les agriculteurs doivent déplacer les clôtures pour élargir les sentiers et les éloignés des falaises. "Ça n'empêchera pas non plus les gens d'aller faire un selfie au bord. Les gens seront toujours attirés par le bord comme ça actuellement", dit François Lethuillier, agriculteur et adjoint au maire de Bénouville (Seine-Maritime). Autres solutions plus efficaces, fermer les parties dangereuses des sentiers, car l'enjeu est aussi de préserver le charme naturel des falaises.