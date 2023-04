VIDÉO - En répondant à ce type d'annonce, c'est vous qui risquez de finir arnaqué

Plusieurs milliers de cas ont déjà été répertoriés : les escrocs vous appâtent en montrant des preuves de remboursements soi-disant déjà obtenus par de précédents "clients". Ils listent même les mutuelles qui remboursent plus facilement que d’autres.

Mais attention, vous engager dans cette arnaque peut coûter très cher. C’est une escroquerie, vous pourriez être considéré comme complice et risquer jusqu'à 375.000 euros d’amendes et cinq ans d’emprisonnement. Vous devriez en outre rembourser les sommes perçues, en plus d'être radié de votre assurance. Et ce n'est pas fini. Les faussaires vous demandent, pour établir les fausses factures, beaucoup d'informations et de documents d'identité. "La problématique, c'est que sur la base de ces pièces, on peut par exemple usurper votre identité et se comporter comme si c'était vous qui aviez ouvert un compte bancaire ou souscrit un crédit à la consommation", explique l'avocate Emma Leoty. En répondant à une annonce de ces faussaires, c'est donc bien vous qui pourriez finir arnaqué.