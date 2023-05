VIDÉO - Fausse médecin, fausse institutrice… Cette usurpatrice vient de tenter d’ajouter une nouvelle ligne à son CV

En voyant son nom sur le CV reçu il y a quelques jours, "on a d'abord cru à une blague, on s'est d'abord dit que ce n'était pas possible que ce soit elle", assure Emmanuelle Bouland. Lorsque, par téléphone, le journal lui demande si elle est consciente du fait que le titre a déjà évoqué, dans ses pages, ses "nombreux déboires avec la justice", Samantha Avril indique que oui, avant de raccrocher. Et de ne plus répondre.

L'usurpatrice avait pris le soin de rédiger un CV détaillé, mentionnant un diplôme en lettres modernes obtenu en 2016 ainsi que des expériences professionnelles en tant qu'assistante d'éducation, sans préciser à quel endroit. Elle indiquait également avoir réalisé un stage de secrétariat au JSL, ce que le journal n'a pas été en mesure de vérifier. Elle n'a pas été engagée, mais "s'il n'y avait pas eu effectivement son nom, c'est un CV qui aurait pu être retenu", selon Emmanuelle Bouland.