Faute de personnel suffisant, un million de plaintes en attente dans les commissariats français

Comme celle de Jehan, 65 000 plaintes sont actuellement en attente de traitement en Bretagne. En cause, le manque de moyens humains au sein de la police. "Il y a trop de faits et pas assez de personnel", confirme Emmanuelle Laurens, secrétaire départementale adjointe du syndicat Alliance Police nationale. À Rennes, on compte 11 000 dossiers pour 100 enquêteurs, contraints de classer les affaires par priorité.