Faux coupable ? Deux pistes pour un seul meurtre

Les guinguettes ont de plus en plus la cote. En bord de Loire, à dix minutes de Tours, celle de Rochecorbon est la plus grande de France avec 1 500 places assises. On y vient pour manger au bord de l'eau. C'est le principe de la guinguette. On y vient aussi pour danser de l'après-midi jusqu'au soir sur des airs de musette, de rock ou bien des derniers tubes à la mode. L'établissement a été créé par Gérard Morisseau. C'est un succès story et une joyeuse saga familiale.