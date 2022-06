Féminicide avoué 33 ans après dans l'Orne : vastes fouilles pour retrouver des traces de la victime

Les fouilles ont démarré ce mardi matin sur le secteur de La Chapelle-Souëf, à une cinquantaine de kilomètres à l'est d'Alençon. Environ 40 gendarmes seront ainsi déployés jusqu'à la fin de la semaine. Le lieu a été indiqué aux enquêteurs par le suspect de 62 ans, mis en examen fin mai pour enlèvement et séquestration, alors qu'il venait d'avouer avoir étranglé son épouse disparue en 1989.

Selon une source proche du dossier à TF1-LCI, l'enquête n'avait démarré qu'en 2021, à la suite d'un signalement des enfants du couple aujourd'hui majeurs. Fin décembre 2021, ils alertent sur la disparition de leur mère depuis 1989. Ils ont alors peu d’éléments, mais des doutes sur leur père qui a donné des explications très lacunaires sur les circonstances de cette disparition. Le 27 avril, une info judiciaire pour enlèvement et séquestration est ouverte, et le 30 mai, le mari est placé en garde à vue. Il passe aux aveux. Il évoque un adultère et reconnait avoir étranglé sa compagne avec le câble du téléphone et dissimulé le corps. Il est mis en examen.