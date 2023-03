Féminicide en Gironde : le procureur n'avait pas été mis au courant des plaintes de la victime

Catherine avait porté plainte deux fois, en vain. Vendredi après-midi, son ancien compagnon est entré par effraction à son domicile de Saint-Laurent-d'Arce, et a tué cette femme d'une cinquantaine d'années à coups de couteau, avant de se pendre. Les voisins de la victime sont en colère, d'autant que l'homme avait déjà été condamné pour tentative d'assassinat sur sa précédente conjointe. "Je suis révoltée que des messieurs déjà inculpés fassent une récidive", tonne l'une d'entre eux dans le reportage du 20H de TF1 en tête d'article. "Ce sont des gens qui ne devraient pas être relâchés", abonde son compagnon.

L'homme, âgé de 62 ans, avait été déjà été condamné en 2006 à vingt ans de réclusion criminelle pour tentative d'assassinat commise sur son ex-conjointe, et faisait l'objet d'"une mesure de réduction conditionnelle". Catherine s'était séparée de lui depuis "la mi-janvier" et "avait déposé plainte le 5 février puis le 23 février" à la gendarmerie de Saint-André-de-Cubzac pour des "violences sans incapacité" et "diffusion d'images portant atteintes à l'intimité de sa vie privée", a indiqué le procureur de Libourne Olivier Kern dans un communiqué.