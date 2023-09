VIDÉO - Féminicide en Savoie : le meurtre était-il prémédité ?

Une femme est morte en Savoie jeudi 31 août au matin après avoir subi de multiples coups de machette. Le suspect se révèle être son ex-mari, et il semblait avoir tout prévu. Il avait d’abord loué une voiture pour se rendre sur les lieux du crime. Par ailleurs, la veille et le jour du drame, plusieurs témoins disent l’avoir aperçu sur un parking. "La Twingo était au poteau et la Toyota était entre la blanche et le poteau. Il a changé de bagnole. Il est parti avec la grise, il a laissé la Twingo", témoigne un homme qui souhaite garder l’anonymat, dans le reportage du 20H de TF1 visible en tête de cet article.