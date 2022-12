Femme dans le coma après avoir été frappée par son ex : émotion et colère à Blois

"Revenez demain madame". Cette phrase a été prononcée dans le commissariat de police de Blois il y a une semaine jour pour jour. Chloé, 24 ans, est venue porter plainte contre son ex-compagnon pour violences, menaces et harcèlement. "La victime a eu le courage de venir porter plainte et on la renvoie chez elle. Non mais on est où ? Quel avenir on assure à toutes les femmes qui ont le courage de venir porter plainte quand on agit comme ça", se désole une habitante.