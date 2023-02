Femme démembrée retrouvée aux Buttes-Chaumont : le mari de la victime est passé aux aveux

Le 13 février, un sac plastique contenant le bassin et les cuisses de cette femme avait été découvert sous un tas de déchets verts aux Buttes-Chaumont par des agents municipaux des parcs et jardins. Le grand parc du nord-est de Paris, très prisé des promeneurs, avait été immédiatement évacué et fouillé par les policiers.

Le lendemain, d'autres restes, dont la tête, avaient été retrouvés. Une information judiciaire avait été ouverte le 17 février pour assassinat, atteinte à l'intégrité d'un cadavre et recel de cadavre.