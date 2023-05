VIDÉO - Violences conjugales : pourquoi les bracelets anti-rapprochement sont encore peu utilisés

Son ancien compagnon, lui, portait un bracelet à sa cheville. Géolocalisé en temps réel, impossible à enlever, c'est un dispositif fiable. Pourtant, il n'y en a que 1014 utilisés en France. L'agresseur doit d'abord accepter de le porter. Il en est responsable. Le recharger, ne pas l'abîmer, des contraintes au quotidien. "Ce boîtier, c'est ce qui est remis à l'auteur et qui assure la géolocalisation de la personne porteuse. Il doit être positionné dans la veste de l'auteur systématiquement", explique Martin Vaillant, directeur pénitentiaire d'insertion et de probation.

Si l'agresseur est à deux kilomètres de la victime, le bracelet sonne et, à moins d'un kilomètre, les forces de l'ordre interviennent. Stéphanie Baldassi, directrice du service pénitentiaire du Val-d'Oise, peut consulter leur position à tout moment. "On peut à l'instant réel savoir où est l'auteur et où est la victime", montre-t-elle sur son écran. Deux personnes qui vivent dans la même région peuvent très vite se rencontrer sans même le vouloir. Le bracelet anti-rapprochement n'est donc pas adapté à toutes les situations. "Il faut que ce soit réalisable et qu'on puisse avoir des distances raisonnables de lieu de vie et de lieu de travail entre l'auteur et sa victime", poursuit-elle.