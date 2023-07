Fête du 14-juillet : après les violences urbaines, les forces de l’ordre sur le qui-vive

Selon Julien Schenardi du syndicat Alliance, les faiseurs de troubles sont à l'affût. "Des saisies records de mortiers ont été réalisées ces derniers jours à Paris et en région parisienne. On sait que les émeutiers essaient de passer des commandes sur Internet via des pays européens pour se faire livrer des artifices. On sait que commencent déjà à circuler sur les réseaux sociaux des appels aux émeutes pour les 13 et 14-Juillet. On sait que ça va être sous tension", explique-t-il.

La source policière que nous avons contactée pense aussi que cette période risque d'être dure pour les policiers et les gendarmes. "On nous a demandé de reporter nos congés, d'être mobilisables pendant les week-ends et même dès que nécessaire. Certains ont enchaîné les jours de travail sans repos. Beaucoup de policiers sont fatigués, mais il va falloir reprendre des forces pour la suite. La mort de Nahel, celle d'un homme à Marseille, et un homme dans le coma à Mont-Saint-Martin sont à l'esprit de tous."