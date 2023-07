Circulation bloquée, 11.000 policiers mobilisés… Gros dispositif de sécurité à Paris pour le 14-Juillet

Dans l’après-midi, c’est cette fois la zone autour du Champ de Mars et de la Tour Eiffel qui sera progressivement sécurisée pour préparer les festivités du soir. La préfecture prévoit une neutralisation de la circulation sur un large périmètre. Une bonne partie des VIIe, VIIIe, XVe et XVIe arrondissements seront concernés dès 15 heures, sur une zone s’étendant du quartier Beaugrenelle à l’entrée des Invalides. Les quartiers Trocadéro, Grenelle et Gros-Caillou seront aussi totalement fermés à la circulation, jusqu’à proximité de l’École militaire, au sud. L’interdiction de circuler perdurera jusqu’à une heure du matin.

Alors que 70.000 personnes sont attendues sur la pelouse du Champ-de-Mars, la préfecture prévoit un dispositif anti-délinquance spécifique pour la soirée. Plusieurs contrôles et fouilles auront de nouveau lieu sur les personnes se rendant dans le périmètre concerné. "Les policiers veilleront à la bonne application de l’interdiction de vente, de port, de transport, d’utilisation d’artifices et d’articles pyrotechniques", indique la préfecture. Le gouvernement a mis en place cette mesure dès le 9 juillet pour éviter de nouveaux débordements après les émeutes du début de l’été. Aéronefs, hélicoptères, vedettes, forces d’intervention spécialisées… D’importants moyens au sol et dans les airs seront par ailleurs mobilisés par la préfecture.