Fêtes, festivals, bars : la psychose des piqûres

C'est un festival sur les plages du Prado à Marseille, comme il va y en avoir des dizaines d'autres cet été. Au total, 30 000 personnes dansent et font la fête. Mais dans cette foule, certains sont inquiets face au risque de piqûre sauvage. "On fait toujours très attention. Là, on ne se met pas dans la foule. On essaie de se mettre un peu à côté, de ne pas se coller aux gens", lance une festivalière.