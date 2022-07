Feu dans le Gard : une situation inquiétante

Le feu a débuté vers 15 heures. À cause des vents forts et contraires, il est particulièrement compliqué à maîtriser. Le dispositif est à la hauteur de la difficulté : quatre Canadairs, un avion et un hélicoptère bombardier d'eau. Au total, 450 pompiers sont mobilisés à Aubais. Quatre d'entre eux ont été blessés, leur camion-citerne a brûlé.