Feu dans le Verdon : évacuations et inquiétude

Depuis le réveil, l'impatience commence à gagner les campeurs. Le feu a beau avoir ralenti dans la nuit, beaucoup de touristes commencent à perdre l'espoir de pouvoir réintégrer le camping ce jeudi soir. "On va chercher un autre endroit pour finir les vacances" ; "On va bouger, on va chercher une autre solution", lancent certains.