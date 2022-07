Feu sous contrôle à La Teste-de-Buch, 1 300 pompiers encore sur le terrain

Ce sont cinq sapeurs-pompiers sur les 1300 toujours mobilisés en Gironde. Tout à leur surveillance, ils ignorent l'annonce de la préfecture : le feu de LaTeste-de-Buch ne progresse plus. De toute façon, sur le terrain, il n'y a pas de différence. Le travail de fourmi continue sur le moindre point chaud. "On va avec des pelles et des pioches, éventuellement, avec des lances. Le but est de noyer ces fumerons pour qu'il n'y ait pas de reprise", explique Adjudant-chef Stéphane Salomon, chef de groupe.