Feux dans le Gard : plusieurs pompiers blessés

Ce lundi matin, on retrouve une forêt calcinée, encore fumante. L'incendie d'Aubais ne progresse plus, mais les pompiers continuent sans relâche de noyer les lisières : "En surface ça a l'air éteint, mais en dessous ça continue à couver, et des flammèches ressortent". Il faut noyer chaque recoin, remuer la terre, car la végétation au sol est très sèche. Le feu s'enfonce alors très profond dans le sol.