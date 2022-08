Feux dans le Jura, du jamais vu

Une épaisse colonne de fumée règne au cœur des forêts du Jura. À son tour, l'un des départements les plus verts du pays s'embrase. Dans le village de Moirans-en-Montagne (Jura), se trouvant à quelques kilomètres des flammes, les habitants ont du mal à y croire. Ici, la forêt est toute proche, et la sécheresse, bien visible. Jamais une bande d'amis du village n'a connu pareil été. "D'habitude, c'est une région froide et assez tempérée, et là, on est quasiment à des températures de la Côte d'Azur", dit l'un d'eux.