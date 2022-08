Feux de forêt : l’Europe à la rescousse

Pour se comprendre, ils n'ont pas de traducteurs et communiquent en anglais. Ces 65 pompiers allemands sont arrivés jeudi soir équipés de leurs camions-citernes pour prêter main-forte aux Français. Des effectifs déployés aux endroits les plus stratégiques pour intervenir au plus vite. "Ils finalisent les sections points chauds. Ils sont surtout dynamiques, réactifs et engagés dès qu'on a la moindre saute de feu ou nouveau départ. Je rappelle qu'on a un feu qui a une périphérie de plus de 40 km", indique Matthieu Jomain, pompier et officier de communication.