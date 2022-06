Feux de forêt : les pompiers du centre de la France aussi en alerte

Des moyens, mais aussi des entraînements à ce genre d'incendie et aux risques les plus extrêmes ont été mis en place. Ici, comme par exemple, on a une simulation d'encerclement par le feu où les sapeurs-pompiers n'auraient que quelques secondes pour sauver leurs vies. Au total, 350 sapeurs-pompiers professionnels et volontaires du département du Cher sont mobilisés et prêts à être déployés ce week-end.