Feux de forêts : près de 50 incendiaires présumés interpellés cet été

La gendarmerie, implantée en zone rurale, a été saisie de la majorité des dossiers sur les feux de forêt. "Le 13 août, nous avons eu jusqu'à 500 gendarmes déployés sur 18 incendies", souligne Marie-Laure Pezant. La gendarmerie a notamment mobilisé ses techniciens en identification criminelle au sein des cellules de Recherche des causes et des circonstances de l'incendie (RCCI), au côté de pompiers et d'agents de l'ONF.

Ces enquêteurs pratiquent "la technique de l'escargot", image la porte-parole, depuis le point de départ supposé du feu jusqu'à une cartographie 3D de la zone brûlée réalisée à partir de drones et d'hélicoptères. Un mégot de cigarette a ainsi permis de remonter à une personne qui sera jugée prochainement pour un feu dans le Vaucluse fin juillet. Quand la technique fait défaut, le renseignement humain peut s'avérer décisif. Ainsi, les gendarmes ont remonté la piste d'un jeune homme soupçonné d'être à l'origine de deux incendies en juillet dans les Pyrénées-Orientales, grâce à des témoins qui ont reconnu sa voiture quitter les lieux avant le départ des flammes.