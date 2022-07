Feux en Gironde : quatre jours interminables

Déjà plus de 4 000 hectares ont brûlé. Dans les airs, les canadairs continuent de lutter. Mais sur ces images infrarouge, voici un largage de 6 000 litres, une goutte d'eau par rapport à l'immensité du feu, en blanc. A Louchats, le feu se rapproche. Les gendarmes ont évacué le village il y a quelques instants à peine. Et à 70 kilomètres, près de La Teste-de-Buch, il y a toujours un second incendie, indomptable lui aussi. On constate déjà les premiers dégâts matériels.