Feux en Gironde : trois nouveaux villages évacués

"Nous, on ne pensait pas qu'on devait évacuer, car on ne voit plus de fumée du tout. On pensait que ça partait vers Cabanac. Donc, là, on est un peu surpris", lance une habitante. Effectivement, il n'y a pas de fumée à Budos, car l'incendie est à une bonne quinzaine de kilomètres, mais le vent pourrait tout changer dans l'après-midi.