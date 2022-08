Feux en Lozère : 600 pompiers mobilisés

Derrière cet immense mur de fumée, l'incendie de Mostuéjouls (Aveyron) est toujours en cours, au creux de cette vallée inaccessible pour les pompiers. Un feu difficile, car les 400 pompiers mobilisés doivent se faufiler dans des pentes. Pendant ce temps, l'incendie progresse : 700 hectares ont été parcourus. "On est sur des reliefs escarpés avec des falaises de calcaire. La végétation est présente et permet au feu de cheminer et de déboucher sur la partie haute ", explique le lieutenant Olivier Gatino.