Feux en série dans le Morbihan : le film des événements

Comment autant d'incendies ont-ils pu se déclencher en même temps ? C'est ce que devront déterminer les gendarmes scientifiques en charge des enquêtes, comme c'est le cas sur la commune de Kergleven. Grâce à un appareil, ils sondent la terre à la recherche de trace d'hydrocarbure et effectuent des prélèvements qui seront analysés en laboratoire. Un travail qui a permis sur l'un des foyers de déterminer l'origine des incendies. Deux mineurs ont été entendus par les enquêteurs. "On a déjà écarté la cause criminelle pour Saint-Philibert. Il s'agissait de jeunes qui jouaient avec des pétards. Pour le reste, pour l'instant, pas d'éléments particuliers", indique le Colonel Ardillier, commandant du groupement de gendarmerie du Morbihan.