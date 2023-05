Fichier relatif aux enfants revenus de Syrie : des familles contestent en justice

Ce "traitement automatisé de données à caractère personnel relatif à la prise en charge des mineurs de retour de zones d'opérations de groupements terroristes" a été autorisé par un décret interministériel publié début avril. Il est supposé permettre une "meilleure coordination des services compétents en matière de prise en charge administrative, judiciaire, médicale et socio-éducative" de ces enfants, "en vue d'assurer leur protection et de prévenir leur engagement dans un processus de délinquance ou de radicalisation".

Mais ce n'est pas ainsi que le perçoivent les familles de ces enfants et la LDH, qui s'inquiètent du soupçon que ce fichier fera peser sur eux dès leur plus jeune âge. Ces données sont "sensibles" et accessibles "à une grande variété d'acteurs", dénonce la requête, qui estime que le fichier affecte de façon "injustifiée et disproportionnée" les droits de ces mineurs. Un tel dispositif "présume que de simples enfants sont de potentiels radicalisés sur lesquels devrait peser un soupçon permanent", a commenté auprès de l'AFP Me Patrice Spinosi, à l'origine du recours demandant l'annulation du décret.