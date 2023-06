Fillette portée disparue dans le Nord : l'alerte enlèvement levée, mais Malek est toujours recherchée

Selon une source proche de l'enquête, "la mère de famille, âgée de 29 ans, a été retrouvée décédée au domicile" par sa propre mère. Elle présentait des traces de strangulation ainsi que des hématomes. "Trois des quatre enfants sains et saufs" se trouvaient sur place, mais "une enfant de huit ans", Malek, "était en revanche manquante", a ajouté cette source. La fillette n'est pas la fille de la victime, a précisé une deuxième source proche du dossier, selon laquelle les trois autres enfants sont âgés de sept ans, deux ans et demi et sept mois. Selon nos informations, la femme tuée était la belle-mère de Malek.

Le suspect, de nationalité tunisienne, est connu des services de police et de la justice, a souligné la première source, ajoutant que le couple avait "connu des différends".