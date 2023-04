VIDÉO - "On est perdus, effondrés" : les parents de la fillette retrouvée morte dans les Vosges témoignent

"On est perdus, effondrés", témoigne le père à ses côtés. "La petite est sortie cinq minutes devant la maison et elle a disparu aussitôt." Selon une source proche de l'enquête, un adolescent, âgé de 15 ans d'après le maire de la ville, a été interpellé dans l'appartement. C'est pour l'instant le principal suspect. Toujours présumé innocent, il est actuellement en garde à vue.

Dans cette commune de 5000 habitants, les voisins sont bouleversés. "Quand on a appris que c'était une petite fille de 5 ans...", s'interrompt une riveraine, des sanglots dans la voix. "Comment on peut faire ça à un bébé de 5 ans", s'interroge de son côté un riverain. "C'est lamentable et c'est choquant pour la famille", renchérit une jeune femme.