VIDÉO - Fin de l'éclairage nocturne et cambriolages : la polémique a du mal à s'éteindre

À Serémange-Erzange, dans le Grand Est, le maire de cette commune de 5000 habitants a décidé de rallumer les lampadaires toute la nuit. Même la police le lui a demandé. Ces derniers mois, six voitures ont été retrouvées le matin sur cale, sans pneus. La commune va donc essayer d'accélérer la modernisation de son éclairage public, pour tenter de concilier au plus vite économie, écologie et sécurité.