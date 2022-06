Fin du procès du 13-Novembre : verdict mercredi

De son allégeance réitérée à l’État islamique au premier jour de l’audience, jusqu’à ses larmes et sa demande de pardon aux victimes, la défense de Salah Abdeslam a évolué au cours de ces dix mois de procès. Les victimes attendent le verdict mercredi. "On a mis notre vie en suspens pendant dix mois. On a essayé de sortir intact de ça. Maintenant, on est vraiment impatient que ça s’arrête", confie un rescapé. Pour Salah Abdeslam, le Parquet national antiterroriste a requis la perpétuité incompressible, et pour les treize autres accusés, entre cinq ans et 22 ans de prison.