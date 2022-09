VIDÉO - Victime de vols de cuivre à répétition, un village privé d'Internet et de téléphone

Depuis plus de quinze jours, les habitants de Cléden-Poher (Finistère) sont coupés du monde. Ils n’ont plus ni Internet ni téléphone. Pour l’entreprise Rest constructions métalliques, la situation devient compliquée. Habituellement, elle reçoit une soixantaine d’appels par jour et une centaine de mails.

"En fait, on se rend compte que tout le monde s’en fout et puis vraiment qu’on ne compte pas. J’imaginerais bien les fournisseurs de téléphonie avec un seul téléphone pour tous les contacts entre la direction, les secrétaires et les commerciaux. Ça pourrait être assez drôle", soupire Olivier Ropars, responsable de la société.