VIDÉO - Un avion s'écrase sur l'autoroute aux États-Unis : les spectaculaires images de l'accident

Aux États-Unis, un avion s'est écrasé au milieu des voitures sur une autoroute. Deux personnes, dont le pilote, sont décédées. Le jet privé avait tenté d'anticiper son atterrissage après la panne de ses deux moteurs.

L'autoroute est chargée. Impossible pour le jet privé de s'y poser en urgence. Le pilote décide de terminer sa course sur le bas-côté. Cinq personnes se trouvent à bord de l'appareil. Malgré la violence du choc, trois d'entre elles sortent in extremis : le steward et deux rescapés.

"Complètement englouti par les flammes"

Un automobiliste a filmé les images sur cette autoroute de Floride, visibles dans la vidéo en tête de cet article, avant de leur porter secours. "L'avion a été complètement englouti par les flammes. Le carburant brûlait. Alors à ce moment-là, j'ai couru pour essayer de les aider", explique le jeune homme.

Le pilote et le copilote sont décédés. Juste avant le crash, ils préviennent la tour de contrôle pour tenter d'atterrir en urgence. "On est prêt à atterrir, mais on n'atteindra pas la piste. On a perdu les deux moteurs", peut-on entendre dans l'enregistrement audio. L'avion a heurté une voiture. L'un des conducteurs est toujours hospitalisé.