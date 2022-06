Fiasco du Stade de France : "Tout était connu" mais "l'analyse a été défaillante", constate Alain Bauer

"Une note prévoit des choses qui n'arrivent pas toujours. L'opérateur final est censé s'adapter à ce que dit la note parmi d'autres sources de renseignement", a expliqué Alain Bauer, professeur en criminologie au Conservatoire national des arts et métiers (Cnam) et responsable du pôle Sécurité Défense Renseignement, invité d'Elizabeth Martichoux sur LCI, mardi 1er juin. "La note disait qu'il y a des faux billets et des sans billets." Toutefois, selon lui, il a eu confusion. "Le calcul du nombre de gens qui ont passé la frontière en bus, en train ou en avion correspond au chiffre qui est donné : 20.000 avec billets, 40.000 sans billets, dont un certain nombre, petit, avec des faux billets dû à la billetterie papier et pas électronique", a-t-il indiqué.