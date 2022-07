Forêt de pins décimée : faut-il replanter à l'identique ?

Plus au sud, dans les Pyrénées-Atlantiques, 500 hectares de forêts a aussi brulé il y a un an. Mais comme la nature du sol est différente, plus riche, les équipes de l'Office National des Forêts ont pu replanter une dizaine de nouvelles essences. Les équipes de l'ONF appliquent alors le concept des forêts mosaïques. Et cette diversification permet aussi l'adaptation de la forêt au changement climatique. Des pistes de réflexion dont certains professionnels girondins voudraient s'inspirer pour reboiser les secteurs détruits par les incendies géants.