Forêt des Landes : l'étendue des dégâts

Un décor de fin du monde. Sur plusieurs kilomètres, il ne reste plus rien de ces milliers de pins. Ces arbres centenaires étaient le trésor de la forêt des Landes. Les flammes ont tout dévoré sur leur passage. Ces cabanes pour chasseurs ont été réduites à l'état de cendres. Un immense brasier encore fumant. Par endroits, l'incendie n'est pas complètement maîtrisé, et c'est d'ores et déjà une catastrophe.