VIDÉO - Forte explosion à Paris : les recherches toujours en cours

Il est 16h55, mercredi, lorsque l'immeuble du 277, rue Saint-Jacques explose. "On a entendu une explosion, 'boom'. Je vois l'immeuble s'effondrer sur la route. Ça a duré une minute à peine. J'ai commencé à voir des flammes dans l'immeuble", témoigne un homme qui était dans une épicerie à quelques mètres. Le sinistre a fait une cinquantaine de blessés, dont six dans un état grave. Parmi eux, le directeur et des professeurs de la Paris American Academy, l'école de design hébergée dans le bâtiment. Les 75 étudiants étaient en sortie à l'extérieur.