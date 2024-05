Agents pénitentiaires tués dans l'Eure : les images de l'attaque du fourgon

Au moins deux agents pénitentiaires ont été tués ce mardi matin dans l'attaque d'un fourgon pénitentiaire dans l'Eure. Un important dispositif de recherches est déployé pour retrouver les assaillants et le détenu en fuite. Le JT de TF1 a recueilli des images amateurs et fait le point sur les dernières informations.

Pour l'heure, les circonstances de l'attaque restent très floues. Mais sur les images amateurs à retrouver dans la vidéo ci-dessus, que le JT de TF1 a décidé de flouter, on peut voir deux corps inanimés à terre. Puis le fourgon ciblé par des coups de feu, encastré contre une voiture noire, qui semble lui avoir foncé dessus. L'attaque a eu lieu vers 11 heures ce matin sur l'autoroute A154, dans le département de l'Eure, au niveau du péage de la commune d'Incarville.

Sur d'autres images capturées depuis un bus pendant l'attaque, on voit plusieurs hommes habillés en noir et lourdement armés autour du fourgon. Leur objectif, faire évader un détenu qui se trouve à l'intérieur.

Selon nos informations, ce dernier, en détention provisoire à la maison d'arrêt d'Évreux, est connu des services de police pour des affaires en lien avec le grand banditisme et le trafic de drogue. Le GIGN a été envoyé sur zone et un important dispositif de recherches est mis en place pour retrouver les assaillants, quatre selon des témoins, et le détenu en fuite. Une voiture brûlée aurait été retrouvée sur la commune de Houetteville, à une quinzaine de kilomètres du lieu de l'attaque.

Contacté par TF1, le maire (SE) d'Incarville, Patrick Maugars, est sous le choc face à "des violences extrêmes" : "Je ne comprends pas comment on peut tuer les gens de cette manière, dit-il. Je vais tout de suite présenter mes condoléances aux familles. Cela m'attriste beaucoup."