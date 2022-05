Fraises, asperges, melons : pilleurs de serres

Asperges, tomates, fraises ou melons, les vols se sont multipliés cette année 2022. Et la grogne monte chez les agriculteurs. À tel point que le maire a organisé une réunion entre producteurs et forces de l’ordre. Depuis, les gendarmes ont intensifié leur patrouille, notamment dans les zones les plus reculées comme sur cette parcelle. Ils ont cartographié le secteur pour mieux surveiller les parcelles au moment des récoltes et invitent les agriculteurs à porter plainte aussi souvent que possible. Reste une difficulté : il leur faut prendre les auteurs en flagrant délit car une fois sorti du champ, il est presque impossible de prouver qu’une fraise est le fruit d’un larcin.