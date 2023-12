VIDÉO - "C'était marqué Police, j'ai fait confiance" : le témoignage d'une victime de vol par des faux agents

Les escrocs sévissent partout en France, particulièrement à l'approche des fêtes, au moment des étrennes et des ventes de calendriers. Ils se font passer pour de faux professionnels, s'en prenant souvent à des personnes âgées et ainsi vulnérables. TF1 est allé à la rencontre d'une victime, encore sous le choc.

Un stratagème bien rodé. À 86 ans, Huguette ne se méfie pas lorsqu'un homme déguisé en agent des eaux se présente chez elle. Prétextant une mesure à faire au robinet, il entre dans sa maison. "Il me dit 'laissez couler l'eau'", explique-t-elle devant son lavabo. Pendant qu'elle est occupée, l'escroc fouille la maison. Afin de la perturber davantage, un deuxième homme frappe à la porte. Il se présente comme étant un policier venu interpeller l'agent des eaux.

Vêtu en civil, le faux policier exhibe alors une carte. "C'était marqué 'police', donc moi j'ai fait confiance", se souvient Huguette, interrogée dans le reportage en tête de cet article. Les deux hommes sont en réalité de mèche, et tout s'accélère pour l'octogénaire.

Je ne me sens pas bien du tout Huguette, victime de vol

En repartant, le faux policier lui demande son code de carte bancaire. Une fois seule, elle se rend compte qu'elle a peut-être fait une erreur et appelle aussitôt sa voisine. "Elle nous a montré le coffre à bijoux ouvert, le tiroir ouvert, tous ses petits sacs partout. Ils ont même perdu le chéquier en route", détaille-t-elle dans le reportage ci-dessus.

Les malfaiteurs ont également dérobé des bijoux appartenant à son défunt mari, de l'argent liquide, et auraient retiré 1500 euros sur son compte. Cependant, pour Huguette, le préjudice est avant tout moral. "Je ne me sens pas bien du tout. Je ne peux rien avaler. Cette nuit, je n'ai pas dormi", confie-t-elle, la voix tremblante.

Jeudi 7 décembre, un scénario similaire s'est produit à L'Haÿ-les-Roses (Val-de-Marne), à seulement quelques kilomètres de chez Huguette. Un homme en tenue de chantier ainsi que deux faux policiers ont cette fois pu accéder au coffre-fort d'un couple de retraités. À l'intérieur, les escrocs ont dérobé plusieurs bijoux d'une valeur à la revente estimée à 115.000 euros. "C'est quand même un quartier dans lequel vous avez un certain nombre de maisons de qualité", explique un habitant, interrogé par nos équipes.

"Ici il y a aussi potentiellement des personnes un peu plus vulnérables, beaucoup de personnes âgées", analyse une autre passante. "Il s'agit de limiter l'accès à son domicile. D'une part, en utilisant des œilletons ou des entrebâilleurs par exemple. Également demander la carte professionnelle", conseille Sonia Fibleuil, porte-parole de la police nationale. Pour vol à la fausse qualité, les malfaiteurs risquent jusqu'à 3 ans de prison et 45.000 euros d'amende.