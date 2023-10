Plusieurs aéroports évacués après "des menaces d'attentat", le trafic aérien impacté

Cela a néanmoins engendré de gros retards, puisqu'aucun appareil ne décolle ou n'a décollé, le temps des levées de doute. Selon le tableau de bord en ligne de la Direction générale de l'aviation civile (DGAC), qui a confirmé "des alertes à la bombe", trois aéroports subissaient des retards importants peu après midi : Toulouse-Blagnac (deux heures à l’arrivée, une heure et demie au départ), Lille-Lesquin (une heure et demie à l’arrivée et au départ) et Beauvais-Tillé (près de deux heures au départ).