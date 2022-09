Franck Terrier, un héros ordinaire

"Je suis en train de rouler vers le vieux Nice en scooter avec ma femme à l'arrière pour aller manger une glace. Je vois ce camion qui essaie d'aller d'un côté et de l'autre où il y a le plus de foule pour écraser les gens. Je sais que mon fils est presque sur la fin de la promenade des Anglais. Je pense que ça doit jouer dans mon inconscient pour que j'intervienne. Je suis déterminé à arrêter ce camion. Le but, pour moi, est d'aller le plus rapidement possible à la cabine du camion. Je dépose ma femme, puis je le prends en chasse jusqu'au bout", a-t-il confié à Audrey Crespo-Mara. Découvrez l'intégralité de son interview dans la vidéo en tête de cet article.