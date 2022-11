Quimper : un quartier totalement bouclé après une fuite d'acide dans une usine

La circulation reste pour l'heure totalement bloquée à proximité de cette usine qui fabrique de la poudre de lait et du fromage. En cause, une fuite d'acide chlorhydrique, un gaz irritant et explosif, de quoi provoquer l'inquiétude des passants. L'affolement est également présent chez les commerçants d'en face. Ces derniers ont été contraints de fermer boutique, sans savoir quand ils pourront rouvrir.