Ancien de la SNCF, connu de la justice... Qui est l'homme suspecté d'avoir tué trois personnes à Paris ?

Selon la procureure de la République de Paris, Laurence Beccuau, il avait été placé en détention provisoire des chefs de "violences avec arme, avec préméditation et à caractère raciste et dégradations". Il avait été libéré le 12 décembre dernier et "placé sous contrôle judiciaire au terme du délai maximal de détention provisoire d'un an prévu par la loi", a ajouté la magistrate, avec obligations de soins psychiatriques, en attendant son procès.

Après la fusillade rue d'Enghien, une enquête a été ouverte des chefs d'assassinat, homicides volontaires et violences aggravées. Pour l'heure, le parquet antiterroriste n'a pas été saisi.