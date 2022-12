"Il a pris l'arme et il a tiré froidement" : le déroulé de la fusillade qui a fait trois morts à Paris

L'image a tourné dans tous les médias et sur les réseaux sociaux. Un homme, menotté, emporté par des policiers. Quelques minutes auparavant, l'homme a ouvert le feu dans une rue commerçante et animée du 10e arrondissement de Paris, tuant trois personnes et en blessant trois autres, dont une grièvement.

Âgé de 69 ans, William M., ancien cheminot, déjà connu de la justice pour deux tentatives d'homicide, a commencé à tirer, peu avant midi, rue d'Enghien, au niveau d'un centre culturel kurde. "Il a fixé le centre culturel. Il y avait trois passants qui arrivaient en face. Je ne sais pas ce qu'il lui a pris, il a posé le sac, il a pris l'arme et il a tiré, froidement", a rapporté au 20H de TF1 un témoin de la scène. Après les tirs, sur une vidéo filmée par un riverain, un corps inanimé git dans la rue.