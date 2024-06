Une fusillade a fait un mort et un blessé hier soir à Saumur (Maine-et-Loire). Selon les premiers éléments de l'enquête, un différend à propos d'une petite somme pourrait être à l'origine du drame. Les suspects sont toujours en fuite.

Ils se sont rendus sur le lieu du drame pour rendre un dernier hommage à leur ami disparu. Lundi 3 juin, un jeune homme de 21 ans est décédé lors d'une fusillade, alors qu'il discutait à l'extérieur d'un restaurant de Saumur (Maine-et-Loire). Vers 18h, une voisine du troisième étage entend des coups de feu et filme un homme qui s'enfuit à bord d'une voiture noire.

"On a eu très peur, j'ai tout de suite fermé l'institut. On a entendu les coups de feu (...) C'était horrible", nous explique Pauline Warot, gérante d'un institut de beauté à proximité de la fusillade. "On était sur le balcon, on a entendu un premier coup de feu. On a cru que c'était un pétard. On a vu une famille avec des enfants courir et tout le monde s'agiter", raconte Priscilla, une voisine.

Deux hommes sont touchés et se réfugient à l'intérieur du restaurant Royal de Saumur. L'un d'entre eux, blessé à la main, s'enfuit par une porte sur le côté. "J'étais chez moi, j'allais faire sortir mon chien et c'est à ce moment-là que j'ai vu une des victimes, le blessé, passer dans mon hall d'entrée et aller jusqu'à la cave", explique Tiphaine, habitante de l'immeuble. L'autre jeune est touché à l'abdomen et ne survit pas à ses blessures. Sans antécédents judiciaires, il est le fils d'un restaurateur apprécié dans le quartier. "Je le connais depuis qu'il est petit. Il a grandi ici, il a grandi avec moi. Son père, c'est ma famille parce qu'on se voit tous les jours. C'est des gens formidables", raconte Lahoussine Addaada, gérant d'une épicerie de Saumur.

Certains évoquent un différend avec le jeune homme blessé, une dette d'argent d'environ 80 euros. Le jeune homme décédé, lui, serait une victime collatérale.

Aucun lien n'est pour l'instant établi avec du trafic de stupéfiants. L'enquête est en cours, mais le tireur et ses complices n'ont toujours pas été interpellés.