VIDÉO - Nîmes : un enfant de 10 ans tué dans une fusillade, victime collatérale d'un règlement de compte

Des tirs en rafales résonnent au milieu des immeubles, comme le montre la vidéo en tête de cet article. Vers 23h15, armé d'une kalachnikov, un tireur et trois autres font feu à au moins 50 reprises. Ils s'approchent d'une voiture qui se gare en contrebas et la prennent pour cible. À l'intérieur, un homme de 28 ans et ses deux neveux, âgés de 7 et 10 ans, reviennent du restaurant. Touché par balles, l'oncle est blessé et l'aîné des deux enfants ne survit pas.