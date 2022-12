VIDÉO - Fusillade à Paris : marche blanche de la communauté kurde en hommage aux victimes

Le cortège s'est élancé aux alentours de 12h30 en direction de la rue Lafayette, dans le même arrondissement de la capitale, où trois militantes du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) avaient été tuées le 9 janvier 2013 à Paris. Les manifestants scandaient en kurde "Nos martyrs ne meurent pas" et en français "Femmes, vie, liberté", et réclamant "vérité et justice".